Polizei Dortmund

POL-DO: Vereinsheim in Kleingartenanlage aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0498

Nach dem Einbruch in das Vereinsheim einer Kleingartenanlage (KGA) an der Schloß-Westhusener-Straße in Dortmund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Heute Morgen, 15. Mai, um 04:30 Uhr erhielt die Polizei einen Einsatz wegen eines Einbruchsalarms in der KGA. Noch bevor die Polizeibeamten das Gelände umstellen und das Vereinsheim durchsuchen konnten, flüchtete der Täter (180 cm, schwarzes Oberteil) unerkannt.

Nach jetzigen Erkenntnissen hat der Unbekannte die Tür des Vereinsheims aufgebrochen, Räume und Schränke durchsucht und sich zum Abtransport zwei Lautsprecher auf einem Gehweg der KGA bereitgestellt.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Einbrecher geben?

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

