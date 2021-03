Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Reh durch Schuss verletzt

Legden (ots)

Weidmännisch war das Verhalten eines unbekannten Schützen in Legden nicht. Am Hinterlauf verletzt hatte der "Wilderer" das Tier in der Nähe einer Gärtnerei in der Bauerschaft Wehr zurückgelassen. Die Verletzungen ließen darauf schließen, dass mit einer Kleinkaliberwaffe geschossen wurde. Es gab deutliche Anzeigen darauf, dass sich das Rehwild mit der Verletzung gequält hatte. Es zeigte einen deutlich reduzierten Fluchtreflex. Durch den Jagdausübungsberechtigten musste das Tier erlegt werden. Zur Anzeige gebracht wurde das Geschehen bereits am 22.02. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

