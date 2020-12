Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Pkw-Aufbrüche auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Schwalmtal-WaldnielSchwalmtal-Waldniel (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Montags, etwa zwischen 14.00 und 15.45 Uhr, brachen Unbekannte zwei Autos auf dem Wanderparkplatz an der Nordtangente auf. Der oder die Täter schlugen an beiden Fahrzeugen eine Seitenscheibe ein und stahlen diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1099)

