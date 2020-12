Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Turnhallenbrand - Kripo ermittelt und sucht frühe Zeugen

ViersenViersen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 06.00 Uhr zu einem Brand einer Turnhalle auf dem Ummertalweg in Viersen-Helenabrunn gerufen. Die Halle wurde durch den Vollbrand völlig zerstört. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittler wenden sich an Zeugen und Anwohner: Wer hat möglicherweise den Brand mit dem Smartphone in Bild oder Video aufgezeichnet? Jeder Hinweis, insbesondere zum frühen Brandstadium, ist für die Ermittlungen relevant. Das zuständige Kriminalkommissariat 1 ist über die Rufnummer 02162/377-0 zu erreichen. /wg (1098)

