POL-MR: Einbruch in Getränkemarkt; Einbruch in Wohnhaus; Fahrraddiebstahl; Platte Reifen; Anhaltezeichen ignoriert

Fronhausen - Einbruch in Getränkemarkt

Einbrecher erbeuteten in einem Getränkemarkt in der Bahnhofstraße Alkohol, Tabakwaren, Süßwaren und wenig Bargeld. Der Gesamtwert der Beute beträgt etwa 1000 Euro. Der Einbruch war in der Nacht zum Mittwoch, 04. März, zwischen 19 und 09 Uhr. Der oder die Täter stiegen durch eine aufgehebelte Tür ein und durchsuchten sowohl das Büro als auch den Verkaufsraum. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge außerhalb der Geschäftszeiten rund um den Tatort bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 11.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am Mittwoch, 04. März, kletterte ein Einbrecher auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der August-Rohde-Straße, schlug das Fenster der Balkontür ein und verschaffte sich so Zutritt. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Über Art und Umfang der Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kripo Marburg hat auch die Ermittlungen zu diesem Einbruch übernommen. Wer hat in der fraglichen Zeit rund um den Tatort fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat ein scheibenklirren gehört, kann die Tatzeit damit genauer einschränken und wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Dautphe - Fahrraddiebstahl

Mit dem Rad zum Bahnhof in Wolfgruben, mit dem Zug nach Marburg und zurück und vom Bahnhof zu Fuß nach Hause, weil das Rad geklaut wurde. Das Rad stand also am Mittwoch, 04. März, ab 07.30 Uhr, gesichert mit einem Kettenschloss mit Zahlenkombination an der Bahnhaltestelle. Um 16 Uhr war das schwarze Ghost SE 2000 weg. Es handelt sich um ein 27 Zoll Mountainbike mit einem 17,5 Zoll Rahmen. Das Rad hat einen grünen Schriftzug. Vom knapp sieben Jahre alten Rad und vom Schloss fehlt jede Spur, einzig den ursprünglich am Lenker hängenden Helm ließ der Dieb zurück. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Stadtallendorf - Platte Reifen

Zwei Autos mit jeweils drei plattgestochenen Reifen parkten in der Beethovenstraße, ein dritter Pkw mit ebenfalls drei platten Reifen stand in der Behringstraße. Betroffen waren in der Beethovenstraße ein blauer Opel Corsa und ein schwarzer Nissan Qashqai und in der Behringstraße ein blauer Ford Fiesta. Die Tatzeit war lag in der Nacht zum Donnerstag, 05. März. Der Gesamtschaden lieg bei mindestens 600 Euro. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat ins besondere zwischen etwa 23 und 07.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Anhaltezeichen ignoriert

Auf der Niederkleiner Straße reagierte ein Autofahrer nicht auf die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten. Der Autofahrer ignorierte die Kelle einfach und fuhr an der Kontrollstelle vorbei. Die Fahrt endete in der Eichendorfstraße, wo sich der Fahrer dann doch entschloss, den Anahaltesignalen des nun folgenden Streifenwagens Folge zu leisten. Der Grund für sein Verhalten offenbarte sich schnell. Der 44 Jahre alte Mann aus dem Nachbarkreis räumt ein, keinen Führerschein zu haben und regelmäßig Betäubungsmittel zu konsumieren. Die Polizei veranlasste die nötige Blutprobe und untersagte eine Weiterfahrt. Der Vorfall war am Donnerstag, 06. März, gegen 12.35 Uhr.

