Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW in Greifswald - Polizei bittet um Hinweise

GreifswaldGreifswald (ots)

Am 31.10.2020 kam es gegen 02:40 Uhr zum Brand eines PKW in Greifswald. Der an dem Verbindungsweg zwischen der Brandteichstraße und der Verlängerten Scharnhorststraße abgestellte BMW eines syrischen Staatsangehörigen wurde durch den Brand vollständig zerstört. Des Weiteren wurde ein weiterer dort abgestellter PKW Mitsubishi eines syrischen Mitbürgers durch unbekannte Täter beschädigt. An diesem wurde die Windschutzscheibe zerstört sowie ein Außenspiegel abgetreten. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können an das PHR Greifswald (Tel. 03834-5400), jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

