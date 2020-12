Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St.Tönis: Einbruch in Tankstelle

Tönisvorst- St.Tönis:

Zigaretten und Alkoholika erbeuteten unbekannte Einbrecher in einer Tankstelle auf dem Ostring. Am Montag, gegen 01:00 Uhr, waren der oder die Einbrecher bereits auf dem Tankstellengelände aktiv. Hier verschoben sie zwei Altpapiercontainer, um an der vorderen Gebäudeseite einen Sichtschutz für den späteren Einbruch herzustellen. Gegen 03:00 Uhr löste dann die Alarmanlage aus. Der oder die Einbrecher hatten sich Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und waren mit einer noch unbekannten Menge an Zigaretten und Alkohol geflüchtet. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (1097)

