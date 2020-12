Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Betrunkene Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab: leicht verletzt

Kempen:Kempen: (ots)

Mit mehr als zwei Promille im Blut kam am Freitagmorgen eine 56-jährige urkrainische Autofahrerin aus Kempen von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Auto im Grünstreifen. Die Frau war gegen 07:10 Uhr auf dem Kempener Außenring unterwegs, wo sie einem anderen Autofahrer auffiel, da sie ohne Licht und Schlangenlinien fahrend auf seine Hinweise nicht reagiert hatte. Auf dem Außenring verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in den Grünstreifen, kollidierte mit einem Verkehrsschild und landete letztendlich neben der Gegenfahrbahn im Grünstreifen. Die Einsatzkräfte fanden eine leer getrunkene Flasche Wein im Fahrzeug und ordneten eine Blutprobe an. Die Frau wurde mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sie erwartet ein Strafverfahren./ah(1094)

