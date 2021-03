Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Roller entwendet

Borken (ots)

Einen Motorroller gestohlen haben Unbekannte am Dienstag in Borken. Das schwarz lackierte Fahrzeug vom Typ Yamaha Neos 7101 mit buntem Sticker und leichten Lackschäden hatte verschlossen vor einem Jugendhaus an der Josefstraße gestanden. Dort kam es zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr zu dem Diebstahl. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell