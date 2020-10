POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr am 16.10.20, 23.15 Uhr, in Fulda, Petersberger Straße, Höhe Gesundheitsamt

Bisher vier unbekannte Täter nahmen aus einem Altreifencontainer einer Kfz-Werkstatt in Fulda, Otfrid-von-Weißenburg-Straße, insgesamt 10 Altreifen und ließen diese in Höhe des Gesundheitsamtes die Böschung hinunter auf die Petersberger Straße rollen. Dort prallte ein Reifen gegen einen Pkw an dem zum Glück kein Sachschaden entstand. Weiterhin mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um eine Kollision mit den Reifen zu verhindern.

Eine Zeugin konnte 4 Jugendliche erkennen, die von der Otfrid-von-Weißenburg-Straße in Richtung Schillerstraße flüchteten.

Eventuelle Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda (Telefon 0661/105-2301) in Verbindung zu setzen.

Enders, PHK, Polizeistation Fulda

