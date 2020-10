Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 21jährige Frau bei Unfall leicht verletzt

Fulda (ots)

Am heutigen Freitag kam es gegen 12:47 Uhr zu einem Unfall in der Magdeburger Straße in Fulda, bei dem eine 21-jährige Fußgängerin angefahren und leicht verletzt wurde. Die Frau wollte unmittelbar vor dem neuen Kreisel an der Kreuzung Zieherser Weg/Amand-Ney-Straße die Fahrbahn der Magdeburger Straße auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Hierbei wurde sie von einem Pkw Range Rover angefahren, dessen 55-jähriger Fahrer aus Petersberg beim Verlassen des Kreisels die Frau auf dem Zebrastreifen übersehen hatte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Sachschaden wurde nicht festgestellt.

gefertigt: Norbert Greif, PHK - PSt. Fulda (E31/Ra)

