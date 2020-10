POL-OH: Falsche Polizeibeamte treiben wieder ihr Unwesen; Unbekannte zerstören Auto mit Gullideckel

Polizeipräsidium Osthessen

Falsche Polizeibeamte treiben wieder ihr Unwesen; Unbekannte zerstören Auto mit Gullideckel

Vogelsberg (ots)

Falsche Polizeibeamte treiben wieder ihr Unwesen

Herbstein - Wieder einmal haben die falschen Polizeibeamten zugeschlagen. Im Raum Herbstein kam es am Mittwoch (14.10.) und Donnerstag (15.10.) zu zwei Betrugsdelikten. Falsche Polizeibeamte meldeten sich per Telefon bei jeweils zwei lebensälteren Damen und brachten diese durch eine geschickte Gesprächsführung dazu, mehrere Wertgegenstände, sowie Bargeld, vor der Haustür zu deponieren. Diese wurden im Anschluss durch einen vermeintlichen Beamten abgeholt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Eine Beschreibung des Abholers konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

- Gehen sie niemals auf Forderungen am Telefon ein und machen Sie keine Angaben zu persönlichen Daten (Kontonummern, PIN, Adressen, etc...) - Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln und legen Sie bei verdächtigen Telefonaten sofort auf - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern Wertgegenstände vor dem Wohnhaus zu deponieren. - Wählen Sie die 110 und setzen Sie sich schnellstmöglich mit Ihrer Polizei in Verbindung

Weitere Informationen finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbekannte zerstören Auto mit Gullideckel

Crainfeld - In der Nacht zum Donnerstag (15.10.) zerstörten Unbekannte mit Hilfe eines Gullideckels die Windschutzscheibe und Heckklappe eines in einem Hof an der Frankfurter Straße abgestellten Fiat Punto. Laut Angaben einer Zeugin habe sie in der Nacht gegen 01:30 Uhr laute Schläge vernommen. Die Täter konnten jedoch unerkannt fliehen. Der angerichtete Sachschaden ist bislang auch noch unbekannt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machen können oder kann Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

