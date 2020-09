Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - 1 Frau schwer verletzt

Unna (ots)

Am Donnerstag (03.09.2020) befuhr gegen 10.00 Uhr eine 45-jährige Holzwickederin mit ihrem Pkw die Hertinger Straße aus Richtung Feldstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines Lkw. Der Aufprall war so stark, dass der PKW sich drehte und anschließend mit einem geparkten Pkw zusammenstieß. Die Holzwickederin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zum Teil gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

