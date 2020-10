Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bachrain

Zu einem Verkehrsunfall in Künzell kam es am Freitagmorgen (16.10.) gegen 07:00 Uhr an der großen Kreuzung in Bachrain. Eine 23-jährige Frau aus Künzell wollte mit ihrem Hyundai aus Richtung Oberer Ortesweg kommend nach rechts auf die Turmstraße in Richtung Kreisel Bachrain einbiegen. Hier musste sie an der Einmündung zunächst verkehrsbedingt anhalten. Als sie eine Lücke erkannte, fuhr sie zunächst kurz an, bremste dann aber erneut ab, da ein weiteres Fahrzeug von links herangefahren kam. In diesem Moment fuhr ihr von hinten eine 29-jährige Frau, ebenfalls aus Künzell stammend, mit ihrem 1er BMW auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Hyundai leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

