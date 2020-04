Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verletzten Kauz geborgen

Altena (ots)

Die Altenaer Polizei übernahm heute Morgen in aller Frühe einen Krankentransport: Gegen 3.15 Uhr meldete eine Frau auf der Wache in Altena einen "großen Vogel", der auf der B 236 stehe. Eine Streifenwagen-Besatzung schaute nach und fand am Rand der Lüdenscheider Straße einen kleinen Kauz in Schockstarre. Offensichtlich war ein Flügel verletzt. In der Ferne rief ein Artgenosse. So sanft wie möglich wickelten die Polizeibeamten den Fund-Vogel in eine Jacke und setzten ihn in eine Kiste. Sie konnten ihn einem Greifvogelexperten übergeben, der ihn direkt nach Menden in eine Tierklinik brachte. Dort kann ihm hoffentlich geholfen werden.

