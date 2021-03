Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Baustellenampel beschädigt

Ahaus (ots)

Beschädigt hat ein Unbekannter eine Baustellenampel in Alstätte. Die zur Verkehrsregelung an der Baustelle des Kreisverkehrs Bundesstraße 70 / Buurser Straße aufgestellte Lichtsignalanlage fiel dadurch um und aus. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag zwischen 07.00 und 12.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

