Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Quadfahrer im Stadtpark

Gronau (ots)

Auf einen Fußgänger mit Hund ist ein Quadfahrer am Dienstagnachmittag in Gronau zugefahren. Der zunächst Unbekannte machte erst kurz vor Erreichen des Hundehalters einen Schlenker um ihn herum, so dass es nicht zum Zusammenstoß zwischen Maschine und Mensch oder Tier kam. Das Geschehen trug sich gegen 15.30 Uhr im Stadtpark zu. Nach dem Vorfall bremste der Mann zunächst ab, setzte dann seine Fahrt aber fort, als der Fußgänger ihn zur Rede stellen wollte. Seine Sicht auf die Dinge machte der Flüchtige mit gestrecktem Mittelfinger in Richtung des Geschädigten deutlich. Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergaben, dass es sich bei dem Verkehrsrowdy mutmaßlich um den Halter des Quads, einen 20-jährigen Gronauer, handelt. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren. Zusatz: Grundsätzlich sind Kraftfahrzeuge in dem Park nicht gestattet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell