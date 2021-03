Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mittelkonsolen aus BMWs entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag (23.03.), 08:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Straße Pippelstein im Stadtteil Lustheide die Scheibe eines BMWs ein und entwendeten Navigationssystem, Mittelkonsole, Radio und Lenkrad aus dem Wagen. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 16:30 Uhr, in der Straße Am Eichenkamp im Stadtteil Refrath. Auch hier entwendeten unbekannte Täter unter anderem Mittelkonsole, Navigationsgerät und Klimaanlagensteuerung aus einem BMW. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell