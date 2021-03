Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Tankstelle

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr in die Verkaufsräume einer Tankstelle auf der Berliner Straße ein und versuchten, die Kasse zu entwenden. Dabei hinterließen die Täter sichtliche Spuren der Verwüstung. Über die Höhe der Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Spurensicherung wurde eingeschaltet, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

