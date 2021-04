Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Zwei Verletzte nach Rotlichtfahrt

Ennepetal (ots)

Am Samstag wurden, gegen 18:00 Uhr, zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 59-jähriger Bochumer wollte von dem Grundstück eines Fastfood-Restaurants geradeaus über die Kölner Straße in Richtung Wuppermannshof fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er, trotz Rotlicht zeigender Ampel, in den Kreuzungsbereich hinein. Er kollidierte dabei mit dem Fahrzeug einer 19-jährigen Hagenerin, die vom Wuppermannshof nach links auf die Milsper Straße fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die 19-jährige Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin aus Schalksmühle leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie aber nicht.

