Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Probefahrt Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (09.05.2021) erschienen gegen 15 Uhr zwei männliche Jugendliche bei einem 64-Jährigen und bekundeten Interesse an seinem vor der Tür geparkten Roller. Da der Mann den Roller nicht mehr nutzte, bot er diesen zum Kauf an. Die Jugendlichen bestanden zunächst auf eine Probefahrt. Einer der Jugendlichen schrieb die Adresse und eine Telefonnummer auf einen Zettel und übergab ihn dem 64-Jährigen. Der Mann händigte die Schlüssel aus und die Jugendlichen fuhren davon. Von der Probefahrt mit dem Kleinkraftrad kamen die Interessenten nicht mehr zurück. Es stellte sich heraus, dass die angegebene Adresse und die Telefonnummer nicht stimmten. Beide Jugendliche waren zwischen 17 und 18 Jahre alt, circa 1,90m groß und von korpulenter Statur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell