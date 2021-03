Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung/Neue Mieterin beim Einziehen bestohlen

Plettenberg (ots)

Unbekannte hebelten am Donnerstag die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses Auf der Burg auf. Scheinbar wurde nichts gestohlen. Die Tat wurde zwischen 4.30 und 16.30 Uhr begangen.

Eine Mieterin wurde am Donnerstag beim Einziehen in eine neue Wohnung bestohlen. Sie hatte Backofen und Spülmaschine vor dem Mehrfamilienhaus am Brockhauser Weg abgestellt und war zwischen 11.30 und 11.40 Uhr für wenige Minuten ins Haus gegangen. Als sie wieder heraus kam, waren die gerade neu gekauften Küchengeräte weg. Zeugen beobachteten gegen 11.30 Uhr Schrottsammler mit einem weißen Kastenwagen mit blauer Aufschrift. Am Steuer saß eine Person mit langen blonden Haaren und blauem Anzug. Eine andere männliche Person, schätzungsweise 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, lud etwas ein. Der Lieferwagen könnte eventuell etwas mit dem Diebstahl zu tun haben. Polizeibeamte suchten die Umgebung ab, entdeckten jedoch weder den Transporter noch andere verdächtige Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell