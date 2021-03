Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Motorradfahrer schwer verletzt

Bockhorst (ots)

Am Dienstag kam es auf der Landesstraße in Bockhorst zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche war auf seinem Motorrad gegen 21 Uhr in Richtung Bockhorst unterwegs. Als er zum Überholen ansetzte verlor er in einer dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Straße ab und schleuderte in einen Graben. Der 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell