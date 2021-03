Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Laminatpaneele in Brand geraten

Kluse (ots)

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 21 Uhr zu einem Einsatz in die Wippinger Straße in Kluse alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten verpackte Laminatpaneele im Flur eines Wohnhauses in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer konnte von einem Bewohner eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehren aus Dörpen und Kluse waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

