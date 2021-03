Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Kabel gestohlen

Herzlake (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Schützenstraße in Herzlake. Sie entwendeten circa 700 Meter Kupferkabel. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

