Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Nach "Schubser" in den Main: Tat wurde erfunden * Polizei zog Schrottfahrzeug aus dem Verkehr * Zeugensuche nach Aufbruchserie von Luxusfahrzeugen * Einbruch in Schnellrestaurant *

Offenbach

Bereich Offenbach

1. Nach "Schubser" in den Main: Tat wurde erfunden - Offenbach

(tl) Nach der Meldung, dass ein unbekannter Mann am Freitagabend ein achtjähriges Mädchen unvermittelt in den Main gestoßen haben soll (wir berichteten), kam nun die wahre Geschichte ans Tageslicht: Ihr Freund, mit dem sie gespielt hatte, gab bei seiner Anhörung zu, dass man die Tat erfunden habe. Das Mädchen sei in Wahrheit beim Spielen in den Fluss gefallen. Da sie Angst hatte, dies den Eltern zu gestehen, erfanden beide den zunächst angegebenen Tatablauf. Obwohl auf die beiden mangels Schuldfähigkeit kein Strafverfahren zukommt, dürften jedoch die eindringlichen Worte der Kripo-Ermittler und wohl auch der Eltern Wirkung zeigen.

2. Räuber entriss Handtasche an der Haustür - Offenbach

(aa) Eine Bewohnerin der Sandgasse wurde am Montagabend an der Haustür eines Mehrfamilienhauses im Bereich der 40er-Hausnummern von einem 40 bis 50 Jahre alten Räuber überfallen. Gegen 18.50 Uhr wurde die Seniorin beim Aufschließen der Tür von dem etwa 1,75 Meter großen Mann von hinten gepackt und festgehalten. Der Täter, der eine dickliche Figur hatte, entriss der Frau die schwarze Handtasche und lief davon. Der Räuber hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke. Außerdem hatte er einen "stolpernden" Gang. Ein Zeuge verfolgte den Täter, der in Richtung Schloßgrabengasse flüchtete. Dann sprang er über ein Geländer und flüchtete in Richtung Mainstraße. Die Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Polizei zog Schrottfahrzeug aus dem Verkehr - Offenbach

(aa) Eine Streife der Verkehrsüberwachung, die am Freitagvormittag im Stadtgebiet unterwegs war, zog ein offensichtliches Schrottfahrzeug von der Straße. Gegen 11.50 Uhr fiel den Beamten der Mercedes auf, der linksseitig einen starken Unfallschaden aufwies. Da der Vito zudem augenscheinlich nicht verkehrssicher war, stoppten sie das Fahrzeug. Der 47-jährige Fahrer wollte Spenglerware von Hanau nach Frankfurt zu einer Baustelle transportieren. Der Fahrer wurde schließlich zum TÜV Hessen eskortiert; tatsächlich wurde der Mercedes Vito als verkehrsunsicher eingestuft. Unter anderem waren die tragende C-Säule und der linke Schweller extrem deformiert sowie der Dreieckslenker eingerissen. Der Vito wurde schließlich zwangsentstempelt. Auf den 47-Jährigen kommen nun - neben den Kosten des Gutachtens für die technische Untersuchung - ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zu. Polizeihauptkommissar Klaus Preis und sein Streifenkollege gehen davon aus, dass der Vito nicht mehr instandgesetzt werden kann. Er wird wohl in der Schrottpresse landen.

Hinweis: Drei Bilder sind dieser Meldung beigefügt: Bild 1 zeigt die hintere linke Seite mit eingedrücktem Schweller und C-Säule und daraus resultierende Ausbrüche. Bild 2 zeigt das Bedienungselement für die Beleuchtung. Dieses ist durch das Unfallgeschehen aus dem Armaturenbrett ausgebrochen und kann nicht mehr ordentlich fixiert werden. Bild 3 zeigt die linke Fahrertür. Diese ist stark deformiert und anstatt der Seitenscheibe ist eine Plastikplane "verklebt". Hierdurch besteht starke Sichteinschränkung des Fahrers nach links.

4. Zwei Leichtverletzte bei Unfall - Zeugen bitte melden! - Neu-Isenburg

(aa) Beim Zusammenstoß eines Citroen und eines Mercedes-Taxi am Dienstagmorgen an der Kreuzung Sprendlinger Landstraße/Bundesstraße 459 wurden zwei Fahrgäste im Taxi leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 48-jährige Citroen-Fahrer die Sprendlinger Landstraße (Landesstraße 3313) aus Richtung Geisfeldkreisel, wollte nach links auf die B 459 abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Während der 66-jährige Taxi-Fahrer wohl unversehrt blieb, kamen seine Fahrgäste (eine 53-Jährige und ein 66-Jähriger) zur Behandlung ins Krankenhaus. Noch unklar ist, wie die Ampel zum Unfallzeitpunkt geschaltet war. Daher werden noch nicht bekannte Zeugen, insbesondere der Fahrer eines schwarzen Audi Q7, gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

5. Zeugensuche nach Aufbruchserie von Luxusfahrzeugen - Dreieich/Neu-Isenburg

(as) Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen mehreren Autoaufbrüchen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand durch dieselben Täter verübt worden sein dürften. In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen die Täter gleich in mehrere Luxus-Fahrzeuge ein. In Sprendlingen entwendeten sie aus einem 6er BMW eines 44-Jährigen den Bordcomputer, das Lenkrad und das Navigationsgerät, sowie bei einem Mercedes G 63 AMG einer 40-Jährigen die Frontscheinwerfer. Im Ortsteil Buchschlag im "Hainer Trift" schlugen sie die Scheibe eines Mercedes E 400 d ein und entwendeten auch hier den Bordcomputer mit Navi und das Lenkrad. In Neu-Isenburg im Gravenbruchring entwendeten sie die Außenverkleidung der Seitenspiegel an einem Mercedes GLA einer 33-Jährigen. Die Polizei rät Personen mit hochwertigen Fahrzeugen dazu, diese nach Möglichkeit in einer abschließbaren Garage oder in anderer geeigneter Weise unterzustellen. Anwohner werden gebeten besonders wachsam zu sein. Die Polizeipräsenz in den betroffenen Gebieten wurde erhöht. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Anhänger mit Heuballen brannte - Obertshausen

(mm) Ein landwirtschaftlicher Anhänger mit zehn Heuballen brannte am Montag, gegen 18.20 Uhr, auf dem Feldweg "Obertshäuser Pfad". Die Ursache, warum die Heuballen sowie der Anhänger Feuer fingen, ist nicht bekannt. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Polizei kontrollierte im Bereich des Lämmerspieler Friedhofs - Mühlheim

(mm) Beamtinnen und -beamte der Polizeistation Mühlheim kontrollierten am Montag, zwischen 21.45 und 23.20 Uhr, Autofahrer auf der Steinheimer Straße in Höhe des Lämmerspieler Friedhofs. Bei der Verkehrskontrolle legte die Polizei schwerpunktmäßig ihr Augenmerk auf die Feststellungen von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Kontrolliert wurden insgesamt 15 Fahrzeuge und 19 Personen. Gegen 22 Uhr soll ein 31-Jähriger aus Hanau die Anhaltezeichen der Polizei nicht beachtet haben. Er wendete seinen Peugeot und fuhr anschließend entgegengesetzt in eine Einbahnstraße. In der Bischof-Ketteler-Straße wurde er schließlich gestoppt. Hier stellte sich dann heraus, dass der Hanauer keinen Führerschein hat und offensichtlich auch unter Drogeneinfluss fuhr. Knapp zwei Gramm Haschisch sowie ein Führerschein, der nach ersten Erkenntnissen im Jahr 2016 gestohlen wurde, wurde ebenfalls bei ihm aufgefunden. In einem E-Klasse Mercedes, der von einem 47-jährigen aus Bochum gefahren wurde, stellten die Beamtinnen und -beamte zwei verbotene Springmesser sicher. Gegen ihn wurde ein Verfahren, Verstoß gegen das Waffengesetz, eingeleitet. Ein BMW-Fahrer aus Mühlheim legte einen Führerschein aus Bosnien-Herzegowina vor, obwohl der 43-Jährige offensichtlich bereits seit mehreren Jahren dauerhaft in Deutschland wohnhaft ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Schnellrestaurant - Hanau

(mm) Einbrecher knackten am Montag, zwischen 2.30 und 6.30 Uhr, in einem Schnellrestaurant in der Rodgaustraße einen Tresor und nahmen das darin befindliche Geld mit. Zuvor hatten die Täter eine Seitentür am Drive-In-Schalter aufgebrochen und waren so in das Restaurant gelangt. Hinweise auf die Einbrecher oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Katalysatoren im großen Stil geklaut - Hanau

(mm) Im Zeitraum zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag, 8.30 Uhr, haben Unbekannte in der Straße "Alter Rückinger Weg" (50er Hausnummern) bis zu 20 Katalysatoren geklaut. Die Täter montierten die Katalysatoren von Fahrzeugen ab, die zwei Autohäuser dort abgestellt hatten. Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe die Autos mit Wagenheber hochgebockt und anschließend die Anlagen abgeschraubt beziehungsweise mit einer Flex abgeschnitten. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Unfall mit Streifenwagen: Wer hatte denn nun "Grün"? - L 3445 / Langenselbold

(tl) Nach einem Unfall auf der Landesstraße 3445/Ecke der Straße "Autobahnmeisterei", bei dem ein Streifenwagen der Polizei mit einem VW Golf zusammenstieß, wird derzeit untersucht, wer von beiden nun Grünlicht hatte. Beide Fahrzeuge waren am Montagmittag, gegen 11.20 Uhr, auf der dortigen Ampelkreuzung miteinander kollidiert. Dabei entstand an beiden Autos Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Sowohl die 43-jährige Golf-Fahrerin, als auch der 32 Jahre alte Polizeibeamte als Lenker des Funkwagens gaben an, bei grünzeigender Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Frau aus Freigericht war zuvor auf der Landesstraße von Langenselbold kommend in Richtung Ravolzhausen gefahren; der Beamte war vorher auf der Straße "Autobahnmeisterei" aus Richtung Polizeiautobahnstation kommend unterwegs. Die Ermittlungen in diesem Fall werden nun bei der Polizeistation Großauheim geführt. Die Ordnungshüter dort bitten nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, unter der Rufnummer 06181 9597-0.

4. Geld und Computer gestohlen - Schlüchtern

(mm) Aus einem Geschäft in der Wassergasse (20er Hausnummern) haben zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag, 9.15 Uhr, Einbrecher Geld, zwei Laptops, ein Tablet und ein Luftreinigungsgerät gestohlen. Wie die Täter in den Laden gelangten ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass sie im Büro sowie im Verkaufsraum sämtliche Behältnisse durchsucht haben, um Beute zu machen. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 23.03.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell