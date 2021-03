Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Raubüberfall im Parkhaus * Radfahrerin gestürzt - Mann mit Hund geflüchtet * Garagentore mit schwarzer Farbe besprüht * Polizeibeamter auf dem Nachhauseweg meldete auffälliges Fahrzeug *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Raubüberfall im Parkhaus - Offenbach

(aa) Ein 81-Jähriger wurde am Freitagnachmittag im Parkhaus "Französisches Gäßchen" von einem etwa 1,80 Meter großen und schlanken Räuber überfallen. Kurz vor 16 Uhr wollte das Opfer in seinen blauen Audi einsteigen, als der Täter ihn packte und festhielt. Der Unbekannte, der ein rundes Gesicht und einen Goldzahn hatte, zog dem Rentner die Geldbörse aus der Hose und flüchtete. Der Täter hatte eine Wollmütze auf. Die Kripo Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Wagen stand nur fünf Minuten - Zeugensuche nach Unfallflucht - Offenbach

(fg) Das 1. Revier in Offenbach sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag in der Langstraße ereignete. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte kurz nach 15.30 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 62 geparkten schwarzen Opel Astra. Der Schaden am beschädigten Außenspiegel beläuft sich auf etwa 150 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Wer streifte den Alfa Romeo und flüchtete? - Heusenstamm

(as) Eine 48-Jährige hatte am Samstagabend, gegen 18 Uhr, ihren schwarzen Alfa Romeo in der Friedrich-Baur-Straße in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. Als sie am Sonntagmorgen, gegen 9.30 Uhr, wieder an ihr Fahrzeug herantrat, stellte sie fest, dass ihr Auto über die gesamte Beifahrerseite verkratzt war. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Friedrich-Baur-Straße befahren und den Wagen touchiert. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen und ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Radfahrerin gestürzt - Mann mit Hund geflüchtet - Obertshausen/Hausen

(as) Eine 59-jährige Frau aus Mühlheim befuhr mit ihrem Fahrrad am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, den kombinierten Geh- und Radweg in der Bürgermeister-Mahr-Straße. Am Fahrbahnbereich standen zahlreiche geparkte Fahrzeuge. Ein bislang unbekannter Radfahrer, führte seinen Hund an einer langen Leine neben seinem Fahrrad her und kam der Frau entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Hund in Höhe eines Supermarktes unvermittelt vor das Fahrrad der 59-Jährigen gesprungen sein. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte, wodurch sie sich verletzte und in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort in Höhe der 10er-Hausnummern, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich um einen Mann mit einem Mischlingshund gehandelt haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Garagentore mit schwarzer Farbe besprüht - Hanau

(mm) Zwei Garagentore haben Unbekannte zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, in der Rheingauer Straße (20er-Hausnummer) in Kesselstadt besprüht. Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe die Buchstaben "SGE" sowie die Ziffern "63454" auf. Die sogenannten Tags haben folgende Ausmaße (63 x 55, 66 x 120, 60 x 69 und 100 x 100 Zentimeter). Der verursachte Schaden steht noch nicht fest. Die Ermittler vom Sachgebiet Sprayer, bitten daher dringend Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizei zu melden.

2. Raub auf Taxifahrer - Bad Soden-Salmünster

(mm) Ein etwa 23-jähriger Mann hat am Montag, gegen 1 Uhr, von einem Taxifahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe die Einnahmen gefordert. Das Taxi war kurz zuvor telefonisch in den Bornweg bestellt und dann in der besagten Straße in Höhe der Fußgängerbrücke von einem Passanten angehalten worden. Als der schlanke etwa 1,80 Meter große Mann auf der Rückbank des Taxis Platz genommen hatte, bedrohte er sofort den 59-jährigen Fahrer und verlangte die Einnahmen sowie den Autoschlüssel. Nachdem ihm das Portemonnaie (Kellnergeldbeutel) mit dem Geld und der Taxischlüssel ausgehändigt wurde, stieg der Täter aus dem Auto und flüchtete über die Fußgängerbrücke. Bekleidet war der Räuber mit einem dunklen Sportblouson ähnlich einer Trainingsjacke und einem hellen Basecap. Weiterhin trug der akzentfrei Deutsch sprechende Täter eine blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung sowie schwarze Handschuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

3. Auf frischer Tat erwischt - Schlüchtern

(mm) Ein 26-Jähriger ist am Samstag, gegen 2.30 Uhr, mutmaßlich auf frischer Tat bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Acisbrunnen" vorläufig festgenommen worden. Der Tatverdächtige soll die Glasscheibe einer Tür am rückwärtigen Gebäude eingeschlagen haben und anschließend in das Lokal eingedrungen sein. Der Beschuldigte löste dabei einen Alarm aus, sodass ihn die Polizei noch in der Gaststätte festnehmen konnte. Der junge Mann, der aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg ist, musste anschließend mit zur Wache. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

4. Polizeibeamter auf dem Nachhauseweg meldete auffälliges Fahrzeug - Fahrer hatte mehr als zwei Promille - Hammersbach

(fg) Nach seinem Dienstende war ein Polizeibeamter der Polizeiautobahnstation Langenselbold am Freitagabend auf dem Weg nach Hause, als ihm ein weißer Transporter auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen auffiel, der offensichtlich Schlangenlinien fuhr. Dies meldete er kurz vor 19 Uhr der Wache, die unmittelbar einen Streifenwagen in Richtung des Anrufers sendete. Der Polizeibeamte fuhr dem Transporter hinterher und gab den Standort des Wagens ununterbrochen weiter. In der Zwischenzeit hatten sich weitere Verkehrsteilnehmer bei der Autobahnstation gemeldet und auf die teils verkehrsgefährdende sowie auffällige Fahrweise des weißen Transporters hingewiesen. In Höhe der Anschlussstelle Hammersbach verließ der Transporter schließlich die Autobahn 45 und hielt an einer dortigen Tankstelle an, wo der anrufende Kollege den Fahrer stoppen konnte. Zeitgleich traf auch die entsandte Streife an der Örtlichkeit ein und begann mit der Kontrolle des Fahrers. Bereits beim Öffnen der Fahrertür nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem wirkte der 45-jährige Transporter-Fahrer stark betrunken. Beim Aussteigen fiel eine leere Schnapsflasche aus dem Auto. Da der Transporter "frische" Unfallspuren aufwies, gingen die Beamten davon aus, dass der 45-Jährige während seiner Fahrt möglicherweise einen oder mehrere Verkehrsunfälle begangen haben könnte. Der Fahrer wurde zunächst wegen einer durchzuführenden Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle genommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorerst sichergestellt. Auf der Station gab der 45-Jährige dann an, doch einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführen zu wollen. Hierbei zeigte das Testgerät einen Wert von über zwei Promille an, weshalb der Fahrer zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht wurde. Währenddessen sichteten Polizeibeamte das eingeschaltete Navigationsgerät und lokalisierten die letzte angefahrene Adresse, die sich in Mömbris (Bayern) befand. Um mögliche Unfallstellen zu finden, fuhr eine Streife den zurückgelegten Weg des weißen Transporters nach Mömbris ab und unterrichtete die in Bayern zuständige Dienststelle. Auf einer Landstraße in Höhe der Adresse "Herrenmühle" befanden sich frische Fahrspuren in der Erde neben der Fahrbahn sowie Fahrzeugteile, die offenbar dem Opel Vivaro zuzuordnen sind. Die Streifenbesatzung stellte zudem einen umgefahrenen Leitpfosten sowie einen beschädigten Betonsockel fest. Auf den 45-Jährigen kommt nun unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten des weißen Transporters geben können oder möglicherweise durch diesen gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizei in Langenselbold. Dank des aufmerksamen Polizeibeamten sowie der Anrufe weiterer Hinweisgeber konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden.

Offenbach, 22.03.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell