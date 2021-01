Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - Mülltonnen an Mehrfamilienhaus brennen

EngerEnger (ots)

(um) Gestern (06.01.) nahmen die Beamten der Polizeiwache Nord in Enger einen Mülltonnenbrand an einem Haus an der Mühlenstraße auf. Anwohner des Mehrfamilienhauses hörten gegen 23:00 Uhr einen Knall aus dem Innenhof, der zum Stadtpark Maiwiese liegt. Die daraufhin verständigte Feuerwehr konnte den Brand zweier Müllbehälter schnell löschen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell