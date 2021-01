Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern - Nachtragsmeldung

HerfordHerford (ots)

(um) Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch in der Nacht aufgenommen worden. Die Tatortgruppe Spgrengstoff/Brand des Landeskriminalamtes NRW unterstützte die Polizeibeamten am Morgen bei dem ersten Herantreten an das Gebäude bereits gegen 07:30 Uhr. Die eigentliche Explosion eines Geldausgabeautomaten erfolgte durch mindestens zwei bislang unbekannte Täter gegen kurz vor halb vier in der Nacht (06.01.). Das Gebäude musste bis dahin großräumig abgesperrt und kontrolliert begangen werden, da zum einen der Schaden nicht klar war. Zum anderen musste eine Gefahr für alle Personen durch unbekannte Stoffe angenommen werden. Die genaue Betrachtung der Tatbegehungsweise erfolgt derzeit durch das hiesige Kriminalkommissariat 3 in der Direktion Kriminalität. Ergänzt werden kann, dass sich ein Anwohner in dem Gebäudekomplex um eine Apotheke, dem Verbrauchermakt sowie einem Geldinstitut befand. Nur durch Zufall ist es nicht zu schweren Verletzungen gekommen. Die Täter haben sicherlich mit der Wucht der Explosion in Kauf genommen, dass erheblicher Gebäudeschaden entstand und konnten Personenschaden nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.

