POL-HF: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

HerfordHerford (ots)

(hd) Am 06.01.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 03:25 Uhr an der Straße Mühlentrift in Herford Zutritt zu einer Automatenfiliale eines Geldinstitutes. Dort führten sie eine Explosion herbei. Das Gebäude und der in diesem befindliche Geldausgabeautomat wurden entsprechend beschädigt. Die Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen (Tel. 05221 / 888-0).

