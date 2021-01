Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien- Mehrere Werbeschilder und Blechhütte bemalt

VlothoVlotho (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (02.02.) wurden in Vlotho an der Neuen Landstraße mehrere Werbeschilder und diverse Gegenstände auf dem Gelände eines Holzhandels mit Farbe beschmiert. Bislang unbekannte Täter sprühten mit Farbe auf mehreren Werbeplakaten, die am Grundstückszaun hingen unterschiedlich groß Tags wie "602" und "DX" auf. Eine anliegende Blechhütte und ein an der Zufahrt angebrachter Briefkasten wurden ebenfalls beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu den Graffitis oder auch verdächtigen Personen im Bereich des Holzhandels machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell