POL-FR: Verkehrsunfall sowie Nötigung im Straßenverkehrs

Am 04.11.2020 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es auf der B 31 (nahe des Eugen-Keidel-Bades), im Bereich der Auffahrt auf die B 3, in Fahrtrichtung Freiburg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw. Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im weiteren Verlauf kam es ca. 300 m vor dem Ortseingang Freiburg zu einem weiteren Vorfall der beiden Fahrzeuge. Es wird nach Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können. Die Verkehrspolizei Freiburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0761/882-3100 zu melden.

