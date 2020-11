POL-FR: March - Jugendlicher beleidigt PolizeistreifeMarch

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwoch, 11.11.2020, gegen 12:00 Uhr, wurde eine Streife des Polizeireviers Breisach in die Sportplatzstraße in March-Buchheim gerufen, da dort mehrere Jugendliche einen älteren Mann angepöbelt hätten. Bei Eintreffen der Beamten suchten die Jugendlichen das Weite. Eine der Personen konnte jedoch festgehalten und zur Rede gestellt werden. Der 16-Jährige beleidigte hierbei die Polizisten und versuchte sogar, sie anzuspucken. Auch im Streifenwagen spuckte er um sich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der junge Mann gelangt nun zur Strafanzeige.

