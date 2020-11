Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

FreiburgFreiburg (ots)

Bereits am Sonntag, 08.11.2020, gegen 17:10 Uhr kam es auf der Thermenallee in Bad Krozingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht.

Ein schwarzer Jeep befuhr die Thermenallee in östliche Richtung, durchquerte den dortigen Kreisverkehr und verließ diesen an der zweiten Ausfahrt in gerader Richtung. Anstelle der für ihn vorgesehenen Fahrbahn, benutzte er die Einfahrt des Gegenverkehrs und befuhr im Anschluss weiter die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte er einen entgegenkommenden Bus und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem ebenfalls entgegenkommenden Mercedes. Der Unfallverursacher versuchte sich mit seinem Fahrzeug vom Unfallort zu entfernen, war jedoch mit dem anderen Auto verkeilt.

Ein zufällig hinter dem Unfallverursacher fahrender Polizeibeamter konnte die Person bis zum Eintreffen der Kollegen festhalten. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich deutlich alkoholisiert und wurde durch den Unfall leicht verletzt, weshalb er zur Abklärung und der Entnahme einer Blutprobe in die Uniklinik Freiburg verbracht wurde.

Gegen den 49-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Versuch des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

