Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Falsche Atteste mutmaßlich im Umlauf - Tatverdächtige im Besitz des Rezeptstempels eines verstorbenen Arztes

FreiburgFreiburg (ots)

Nach einem Disput über die Maskenpflicht in einem Einkaufsmarkt in Wutöschingen ist die Polizei einem mutmaßlichen Fälscher auf die Spur gekommen. Den Ermittlungen vorausgegangen war ein Streit am Freitag, 23.10.2020, zwischen einem 54 Jahre alten Mann und dem Leiter eines Einkaufsmarktes, zu dessen Schlichtung die Polizei hinzugezogen wurde. Der Mann zeigte ein ärztliches Attest vor, demzufolge er von der Maskenpflicht befreit sei. Ermittlungen ergaben, dass der ausstellende Arzt aus dem Landkreis Waldshut verstorben war und schon seit mehreren Jahren nicht mehr praktiziert hatte. Bei dem Mann stellte die Polizei am Mittwoch, 11.11.2020, den Rezeptstempel des verstorbenen Arztes und weiteres Beweismaterial sicher. Aufgrund persönlicher Kontakt zur Familie des Verstorbenen dürfte der Tatverdächtige in den Besitz des Stempels gelangt sein. Es ist anzunehmen, dass weitere falsche Atteste im Umlauf sind. An einer Schule am Bodensee war ein solches bereits vorgelegt worden. Die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen führt der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0).

