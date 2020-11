Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Bikes entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 11./12.11.2020, wurde ein E-Bike vor einem Mehrfamilienhaus in der Oberen Schanzstraße entwendet. Das Rad der Marke Ghost war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Ebenfalls wurde ein E-Bike der Marke Cube bereits am Montag, 09.11.2020, entwendet. Das Rad war an der Endhaltestelle der Tram in der Hauptstraße angeschlossen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 17.30 und 22.15 Uhr. Der Schaden dürfte etwa bei 2000 Euro liegen. In beiden Fällen waren die Räder mittels Schlössern gesichert. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass diese mit entsprechendem Werkzeug aufgebrochen wurden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

