Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer von der Südstraße leistet Widerstand

Hamm-Mitte (ots)

Ein 35-jähriger Randalierer warf am Samstag, 20. Juni, gegen 05.40 Uhr einen Blumenkübel in die Scheibe eines Imbisses auf der Südstraße. Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Pauluskirche. Dort wurde er durch die Polizei auf frischer Tat gestellt. Bei der Festnahme umklammerte der 35-Jährige einen 21-jährigen Polizeibeamten und zerriss ihm das Diensthemd. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Gegen den 35-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (kt)

