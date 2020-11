Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand eines Holzunterstandes - Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen, 12.11.2020, gegen 7 Uhr, in den Hölzliweg ausrücken. An einem Feldweg im Wald bei der Lucke brannte aus bislang nicht bekannter Ursache ein Holzunterstand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, allerdings musste der einsturzgefährdete Unterstand anschließend eingerissen werden. Die Schadenshöhe dürfte eher gering sein. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei eingeleitet. Zeugen, welche verdächtige Personen im Bereich der Hohen Straße oder des Weges neben der A98 bis zur Lucke, wahrgenommen habe, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lörrach unter 07621 176-0 in Verbindung zu setzen.

