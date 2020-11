Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach: Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern - 53-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

FreiburgFreiburg (ots)

Einen 53-Jährigen hat die Polizei am 12.11.2020 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Der Beschuldigte wurde anschließend dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Vollzug von Untersuchungshaft angeordnet hat.

Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird beschuldigt, zwischen 2014 und Sommer 2020 an einer Schule im Landkreis Lörrach trotz eines bestehenden Berufsverbotes Kinder unterrichtet zu haben. In diesem Zeitraum soll es zu sexuellen Missbrauchshandlungen zum Nachteil eines Kindes gekommen sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

oec

