Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Elzach - Brand Einfamilienhaus

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Emmendingen - Stadt Elzach

Am Donnerstagabend, 12.11.2020, gegen 22:18 Uhr gerieten vermutlich zwei im Hausflur gelagerte Akkus in einem Einfamilienhaus in Brand. Durch den Brand wurde der Hausflur in Mitleidenschaft gezogen. Die Hausbewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Weitere Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

Stand: 13.11.2020, 01:00 Uhr

FLZ/Schwär

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell