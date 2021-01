Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Sachbeschädigungen- Mehrere Fahrzeuge angegangen

HerfordHerford (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (5.1.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Werrestraße auf dem Gelände eines Autohauses gerufen. Aufmerksame Zeugen hatten eine männliche Person dabei beobachtet, wie dieser mehrere Fahrzeuge beschädigte. An acht Fahrzeugen brach der Tatverdächtige entweder die Heckscheibenwischer ab oder zerkratzte die Stoßstangen. Anwesende Zeugen konnten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten verhindern, dass der Beschuldigte den Bereich des Autohauses verlässt. Eine Überprüfung des Verdächtigen ergab, dass es sich um einen 50-jährigen polizeibekannten Herforder handelt. Der Herforder wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Da der Verdacht bestand, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein weiteres Strafverfahren.

