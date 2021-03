Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 20.03.2021

Bereich Offenbach

1. Mädchen landet im Main - Offenbach, Mainuferweg

Noch völlig unklar sind die Umstände, warum am frühen Freitagabend ein acht Jahre altes Mädchen in den Main gefallen ist. Laut ihrer Aussage befand sie sich mit einem Freund am Mainufer Höhe Arthur-Zitscher-Straße, als plötzlich ein Mann kam und sie ohne Vorwarnung in den Main stieß. Der Unbekannte soll zirka 180 cm groß gewesen sein. Bekleidet war er unter anderem mit einer grünen Kappe und einem blauen Pullover. Das Mädchen wurde nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Offenbach und die Kriminalpolizei haben bereits die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Zeugen diesbezügliche Beobachtungen gemacht haben, können sie diese unter der Rufnummer 069/8098-5100 dem 1. Polizeirevier melden.

