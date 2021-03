Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Festnahme dank Paketfahrer; Aufmerksame Nachbarn; Zeugensuche nach Unfallflucht: Zaun durchbrochen und geflüchtet; Enkeltrickbetrüger bringen Rentnerin um ihr Erspartes und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Festnahme dank Paketfahrer - Obertshausen

(aa) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagmorgen einen 32-Jährigen vorläufig fest, der sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Warenkreditbetruges stellen muss. Der entscheidende Hinweis kam vom Fahrer eines Paketdienstleisters, der gegen 8.30 Uhr in der Lortzingstraße ein Paket ausliefern wollte. Allerdings war an der Lieferadresse offensichtlich in betrügerischer Absicht am Briefkasten einer ahnungslosen Bewohnerin ein zweites Namensschild angebracht worden. Vor dem Mehrfamilienhaus soll dann der Beschuldigte gewartet haben, um das Paket als angeblicher Adressat zu empfangen. Der Fahrer wurde jedoch misstrauisch und alarmierte die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten fassten schließlich nach kurzer Flucht den Verdächtigen. Der 32-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen, die nun von der Zentralen Ermittlungsgruppe Betrug mit Sitz in der Polizeistation Seligenstadt geführt werden, dauern an. Die Ermittler raten, regelmäßig den eigenen Briefkasten und das Klingelschild dahingehend zu überprüfen, ob ein weiteres Namensschild angebracht wurde und dies gegebenenfalls der Polizei melden. Die Beamten schließen im aktuellen Fall nicht aus, dass ein Komplize dabei war. Daher werden Zeugen gebeten, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Egelsbach

(aa) Einbrecher erbeuteten am Donnerstag aus einem Einfamilienhaus in der August-Bebel-Straße Geld und Schmuck. Zwischen 7 und 23 Uhr drangen die Täter vermutlich durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten einige Schränke und Schulbladen. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 10er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Aufmerksame Nachbarn - Hainburg

(mm) In einem Neubaugebiet in Hainstadt haben aufmerksame Anwohner in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen beobachtet, die dort um die geparkten Autos schlichen. Kurz vor 2 Uhr wurden zwei Gestalten in der Dr.-Euteneuer-Straße gesehen. Einer von ihnen hatte bereits in einem VW-Touareg eines Anwohners gesessen und offensichtlich versucht, das Fahrzeug zu starten. Dies gelang dem Autodieb jedoch nicht, sodass er und sein Komplize wieder verschwanden. Da bereits vor einem Jahr in diesem Wohngebiet zwei Fahrzeuge gestohlen wurden, sind die Anwohner dahingehend sensibilisier, melden verdächtige Wahrnehmungen ihren Nachbarn und informieren natürlich umgehend die Polizei. Durch die Aufmerksamkeit der Hainstädter konnten womöglich ein oder mehrere Autodiebstähle in diesem Wohngebiet verhindert werden. Die Kriminalpolizei bittet nun weitere Zeugen, die in der besagten Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Zeugensuche nach Unfallflucht: Zaun durchbrochen und geflüchtet - Wächtersbach

(tl) Der Geschehenszeitraum dieser Unfallflucht erstreckt sich zwar über einen längeren Zeitraum, dennoch verspricht sich die Polizei in Gelnhausen in nachfolgendem Fall durchaus Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, zumal es hier ordentlich gekracht haben dürfte: Im Zeitraum von Mittwoch, 10.03.2021, 19 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 11 Uhr, durchbrach ein Verkehrsteilnehmer in der Alsfelder Straße / Ecke Schlierbacher Straße einen Holzzaun auf einer Länge von etwa acht Metern und verursachte dabei Sachschaden von etwa 800 Euro. Anschließend flüchtete der Verursacher mit seinem Gefährt. Offenbar aus Richtung der Straße "Am Köhlersgraben" kommend verlor er ausgangs einer Linkskurve in Höhe eines dortigen Gebetshauses (40er-Hausnummern der Schlierbacher Straße) die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er anschließend in den Zaun krachte, bei dem vier Einzelelemente und ein Betonsockel beschädigt wurden. Anhand erster Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um eines der Marke Renault gehandelt haben dürfte, zumal an der Unfallstelle ein entsprechender Wischwasserbehälter des gleichnamigen Herstellers aufgefunden wurde. Insofern vermuten die Beamten, dass auch das Verursacherfahrzeug erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden sein dürfte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

2. Enkeltrickbetrüger bringen Rentnerin um ihr Erspartes - Gründau

(mm) Enkeltrickbetrüger geben offensichtlich nicht auf, gleichwohl sie wissen, dass Polizei und andere Institutionen regelmäßig Bürgerinnen und Bürger über Betrugsmaschen informieren und Hinweise geben, wie man sich vor solchen oder anderen Straftaten bestmöglich schützen kann. So hat am Dienstag wieder einmal ein Betrüger eine Rentnerin um ihr Erspartes gebracht. Der Trickbetrüger gab sich in einem Telefonat als ihr Enkel aus und schilderte der über 80-jährigen Dame aus Gründau, dass er in einer Notlage wäre und nun dringend Geld benötige. Übergeben möge sie den Betrag einem Bekannten des Anrufers. Gegen 14.30 Uhr fand dann die Geldübergabe im Bereich der Hainstraße/Mühlweg/Breitenborner Straße statt. Die Seniorin übergab das Geld, welches sie in einer lilafarbenen Plastiktasche gepackt hatte, einem etwa 25 Jahre alten Mann, der aus der Straße "Am Flutgraben" gelaufen kam. Anschließend ging der Abholer, der etwa 1,80 Meter groß und dünn war, wieder zurück in die Straße, aus der er gekommen war. Bekleidet war der dunkelhaarige Mann mit einer dunklen Hose, einem Sakko sowie einem hellen Hemd und einer "OP-Maske". Die Kriminalpolizei bittet nun dringend Zeugen, denen der Geldabholer oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, sich auf der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden. Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner. Telefonisch ist er unter der Rufnummer 06181 100-233 zu erreichen.

Offenbach, 19.03.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell