Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 20.12.2020

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

Schlafende Mieterin von Wohnungseinbrecher geweckt - Maintal Bischofsheim

Am frühen Samstagabend wurde die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Goethestraße plötzlich aus ihrem Schlaf gerissen. Die Mieterin lag auf ihrer Coach im Wohnzimmer, als sie laute Geräusche aus Richtung des Balkons hörte. Außen vor der Balkontüre stand ein Mann, der offenbar versuchte, diese aufzuhebeln. Als der Einbrecher erkannte, dass man ihn bemerkt hatte, flüchtete er vom Tatort. Die Polizei hat die Personenfahndung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Einbrecher wurde als etwa 40 Jahre alt, schlank, mit spitzer Nase und auffällig rot bekleidet beschrieben. Er soll eine rote Hose, eine rote Kopfbedeckung und ein rotweiß gestreiftes Oberteil getragen haben. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 an die Kripo in Offenbach oder an jede andere Polizeidienststelle.

Die Autobahnpolizei berichtet: Kein Beitrag

Offenbach am Main, 20.12.2020, Carlos Mußgang, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell