Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wohnhausbrand in der Industriestraße

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wohnhausbrand in der Industriestraße - Heusenstamm

(aa) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Freitagmittag zu einem Brand in der Industriestraße aus. Gegen 13.35 wurde das Feuer in dem als Gemeinschaftsunterkunft dienenden Gebäude gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Bewohner unversehrt nach draußen. Das Haus ist derzeit wegen starker Rauchentwicklung nicht bewohnbar; für eine Ausweichbleibe ist gesorgt worden. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Offenbach, 18.12.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

