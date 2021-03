Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Dohren (ots)

Am Dienstag kam es auf der Herzlaker Straße in Dohren zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt wurde. Der 15-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit seinem Roller in Richtung B402 unterwegs. Als er nach links in die Hauptstraße abbog, übersah er einen entgegenkommenden Lkw. Trotz sofortiger Vollbremsung des 56-jährigen Lkw-Fahrers kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Roller-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

