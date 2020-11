Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trickdiebe griffen zu ++ Seevetal/Maschen - Einbrecher wurden gestört ++ Winsen - Werkzeuge gestohlen ++ Rosengarten/Ehestorf - Auf Fahrschul-Pkw aufgefahren

Trickdiebe griffen zu

Eine 88-jährige Frau ist am Dienstag (3.11.2020) von zwei unbekannten Personen bestohlen worden. Die Seniorin war gegen 15:20 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße Am Felde von einer Frau angesprochen und nach dem Weg gefragt worden. Während die 88-Jährige hierdurch abgelenkt war, griff ein Komplize in den am Rollator der Frau hängenden Stoffbeutel und entwendete ein Portmonee mit diversen Papieren und Bargeld. Einige Augenblicke später bemerkte die 88-Jährige den Diebstahl, konnte die beiden Unbekannten aber nur noch flüchten sehen.

Seevetal/Maschen - Einbrecher wurden gestört

Ebenfalls am Dienstag, gegen 17:40 Uhr, kam es mit Dieselweg zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. Die Täter waren gerade im Begriff, die Terrassentür aufzuhebeln, als die Bewohner zu ihrem Haus zurückkehrten. Sie konnte noch sehen, wie die zwei männlichen Personen in einen silberfarbenen PKW sprangen und damit davonfuhren.

Winsen - Werkzeuge gestohlen

In der Zeit zwischen Montag (2.11.2020), 21:20 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr haben Diebe ein Firmengelände an der Boschstraße betreten. Dort brachen sie mehrere, auf drei Kleintransportern installierte, Werkzeugboxen auf und entwendeten daraus zahlreiche Werkzeuge. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Rosengarten/Ehestorf - Auf Fahrschul-Pkw aufgefahren

Auf der Straße Emmetal kam es am Dienstag (3.11.2020), gegen 17:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann hatte zu spät bemerkt, dass das vor ihm fahrende Fahrschulfahrzeug vor einer roten Ampel angehalten hatte. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes auf den VW Tiguan auf. Hierdurch wurden die 18-jährige Fahrschülerin und der 48-jährige Fahrlehrer leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 EUR.

