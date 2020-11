Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 30.10. - 01.11.2020 +++ Pkw-Aufbrüche +++ Aggressiver Motorradfahrer +++ Fahrt unter Kokain +++ Einbrüche im LK Harburg +++

LK HarburgLK Harburg (ots)

+++ Tostedt - Pkw-Aufbrüche +++

Vom Freitag auf Samstag kam es in Tostedt in der Morlaasstraße West und in der Menkenstraße zu Pkw-Aufbrüchen. Unbekannte schlugen hier bei einem VW Fox sowie ein Skoda Octavia die Seitenscheiben ein und entwendeten Wertsachen aus dem Innenraum. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Wer Zeuge des oben aufgeführten Sachverhaltes ist, melde sich bei der Polizei in Tostedt unter 04182-404270.

+++ Seevetal OT Glüsingen - Aggressiver Motorradfahrer +++

Am Samstagmittag des 31.01.2020 bemerkten zwei Spaziergänger einen Motorradfahrer, der die Straße "Am Klärwerk" in Seevetal OT Glüsingen unberechtigterweise befuhr und dabei keinen Helm trug. Da einer der beiden Spaziergänger zudem in diesem Bereich jagdausübungsberechtigt ist, wollte er den Motorradfahrer auf sein Fehlverhalten hinweisen. Als er dies versuchte, stieg der Fahrer vom Motorrad ab und schlug sowie beschimpfte den Spaziergänger. Anschließend flüchtete er mit seinem blauen Motorrad (älteres Modell) mit Lüneburger Kennzeichen (LG) in Richtung der Straße "Auf dem Kamp". Bei dem Fahrer soll es sich um einen circa 50 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben. Wer sachdienliche Hinweise auf das Motorrad oder den Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Seevetal unter 04105-620-0.

+++ Seevetal OT Hittfeld - Trunkenheitsfahrt +++

Am Freitag, den 30.10.2020, führen Polizeibeamte gegen 21:45 Uhr in der Maschener Straße in Hittfeld eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Während der Kontrolle fiel den Beamten der leicht schwankende Gang der 38-jährigen Fahrzeugführerin auf. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille. Im Anschluss wurde der Fahrzeugführerin im Krankenhaus Buchholz eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

+++ Winsen - Fahrt unter Kokain +++

In der Nacht auf Sonntag kontrollierten Polizisten in Winsen um 1 Uhr einen Seat in der Hansestraße. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise, dass der 22-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urin-Test gab Gewissheit: Der Mann aus Stelle hatte am Vorabend Kokain konsumiert. Er musste mit zur Blutentnahme und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ Einbrüche im LK Harburg +++

Von Freitag auf Samstag kommt es in der Stichstraße in Neu Wulmstorf zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte gelangen hier über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in eine Wohnung. Im Anschluss durchsuchen sie die Wohnung und flüchten unerkannt mit Diebesgut.

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Straße "Alter Postweg" in Seevetal OT Maschen zu einem Einbruch in einen Bungalow. Unbekannte hebelten hier zuerst an einer Terrassentür und anschließend mit Erfolg am Fenster eines Esszimmers. In der Folge durchsuchten sie den Bungalow und flüchteten anschließend unerkannt mit Diebesgut.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

