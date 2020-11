Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall ++ Neu Wulmstorf/Rade - Verbindungskabel von verschiedenen LKW gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Einbrüche ++ Rosengarten/Vahrendorf - Radfahrer übersehen

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntagnachmittag kam es auf der K 85, zwischen Tötensen und Nenndorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann, der gegen 15.25 Uhr mit seinem Renault in Richtung Nenndorf unterwegs war, geriet in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen frontal gegen einen Straßenbaum. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, die mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür öffnen musste, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Neu Wulmstorf/Rade - Verbindungskabel von verschiedenen LKW gestohlen

Am vergangenen Wochenende (30.10.2020 bis 2.11.2020) haben Diebe auf dem Autohof an der Anschlussstelle Rade (BAB1) von mindestens acht abgestellten Lkw die Verbindungskabel zwischen Sattelzugmaschine und Auflieger abgezogen und gestohlen. Pro Stück ist dabei ein Schaden von rund 150 EUR entstanden. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Neu Wulmstorf - Einbrüche

Am Sonntag kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. In der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 21:15 Uhr drangen die Täter in ein Einfamilienhaus am Stieglitzweg ein, nachdem sie ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt hatten. Sie erbeuteten Bargeld und eine Münzsammlung.

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr traf es ein Wohnhaus an der Straße Blütengang. Auch hier hebelten die Täter ein Fenster auf, um in die Räume zu gelangen. Sie erbeuteten mehrere Uhren. Zusammenhänge zwischen beiden Taten werden derzeit geprüft.

Rosengarten/Vahrendorf - Radfahrer übersehen

in der Straße Twieten kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann, der gegen 15.30 Uhr mit seinem Mazda nach rechts abbiegen wollte, übersah dabei einen neben ihm auf dem Fahrradweg fahrenden 51-jährigen Mann. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt eine leichte Kopfverletzung und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

