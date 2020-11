Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zigarettenautomat gesprengt ++ Buchholz - Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Beckedorf - Vorfahrt missachtet

Seevetal/HörstenSeevetal/Hörsten (ots)

Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat an der Deichstraße, der sich in Höhe der Haltestelle am Denkmal befand, ist am Montagabend (2.11.2020), gegen 22:20 Uhr von Unbekannten zerstört worden. Die Täter nutzten dazu vermutlich nicht zugelassene Feuerwerkskörper. Anwohner bemerkten nach dem lauten Knall drei Personen, die in westlicher Richtung davonliefen. Ob sie noch Beute machten, ist unklar.

Buchholz - Tageswohnungseinbruch

In der Straße Am Kattenberge kam es am Montag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:45 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter versuchten zunächst, das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als das nicht gelang, schlugen sie kurzerhand die Scheibe ein und betraten so das Gebäude. Mehrere Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht. Sie erbeuteten Schmuck sowie ein Laptop. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Beckedorf - Vorfahrt missachtet

Auf der Maldfeldstraße kam es am Montag (2.11.2020), gegen 20:23 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann wollte mit seinem Ford Mondeo, vom Postweg kommend, die Vorfahrtstraße überqueren. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden vor Ford B-Max eines 51-jährigen Mannes. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Hierbei wurden der 51-Jährige sowie die 33-jährige Beifahrerin im Ford Mondeo verletzt. Ein vierjähriges Kind, das sich ebenfalls im Ford Mondeo befand, kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

